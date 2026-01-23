Acusado de un crimen, cayó con un arsenal en su casa de Ponsati

Tras más de un mes de impunidad, en las últimas horas cayó un hombre acusado de asesinar a sangre fría a otro en las calles de nuestra ciudad, y en el marco de allanamientos se secuestraron diferentes elementos de valor para la investigación, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales consultadas por este multimedio.

Cristian Gonzalo Prado, de 23 años, fue ultimado de un tiro en la cabeza el pasado 12 de diciembre, luego de haber acudido a una fiesta en la zona de las calles 2 y 80 de Villa Elvira. En plena madrugada, surgió el ahora imputado, a bordo de una camioneta RAM, y abrió fuego contra el conductor de un Ford Focus, con quien mantenía una mala relación. Todo ocurrió frente al domicilio en el que se hallaba la víctima, ajena a la balacera, y si bien intentó refugiarse en un vehículo, un proyectil atravesó la luneta e impactó en su cráneo, hiriéndolo gravemente.

Pese a que fue trasladado de manera urgente hasta el Hospital San Martín, terminó por fallecer, debido a la gravedad de la lesión y pese al esfuerzo de los paramédicos.

Manifestación

A partir de ese momento se inició una investigación, donde se estableció cómo fue la mecánica del suceso. Gracias a los testigos y a las cámaras de seguridad, se logró establecer la identidad de los sospechosos una vez que se secuestraron los vehículos involucrados.

Los detectives fueron cercando a los responsables y, ya con las pruebas reunidas, se estableció que el autor material del disparo había regresado a su domicilio tras permanecer un tiempo prófugo.

De esta manera, tras los avalas correspondientes por el juzgado de Garantías, se llevó a cabo ayer una serie de allanamientos y detención, en 123 y 605 y en 605 entre 123 y 124, de Villa Ponsati.

En uno de esos sitios se logró dar con el criminal, a quien arrestaron. También, se incautaron dos armas de fuego, entre ellas una Bersa TPR9 calibre nueve milímetros, con cargador colocado y 17 balas, además de otro cargador con siete municiones del mismo calibre. A su vez, se secuestró una pistola Bersa ACP .380 con 10 municiones y un celular. La primera de las armas habría sido la utilizada para matar a Prado, aunque ahora deberá ser peritada por los expertos de la Policía Científica.

El implicado ahora deberá comparecer ante la Unidad Funcional de Instrucción por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Los allanamientos tuvieron lugar un día después de que los familiares del damnificado se movilizaran a las fiscalías para exigir la celeridad de la causa.