Mujer secuestrada por su pareja escapó en Barrio Aeropuerto

Un hombre fue arrestado en Barrio Aeropuerto, luego de que su mujer denunciara que la mantuvo retenida en contra de su voluntad junto a su bebé de ocho meses y que la golpeó en reiteradas oportunidades.

La víctima indicó que el sujeto la secuestró y amenazó desde la madrugada del martes hasta el miércoles, cuando logró huir y pedir ayuda.

Ante eso, los agentes de la fuerza fueron hasta el domicilio en cuestión y demoraron al sospechoso, de 35 años. Se le inició una causa caratulada como “privación ilegítima de la libertad y lesiones”, tramitada en la UFI 7 en turno.

En tanto, se constató que el niño está en buen estado de salud y que las heridas de la mujer no revisten de gravedad.

Se investiga por estas horas si el sujeto tenía otras denuncias por episodios de violencia de género.