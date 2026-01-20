Mediodía de protestas frente al Fuero Penal de La Plata

Familiares, amigos y vecinos de Marcelo Romero y Gonzalo Prado se concentraron este martes frente al Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 7 entre 56 y 57, para reclamar justicia por dos graves hechos de violencia ocurridos en distintos puntos de la ciudad. La manifestación reunió a un importante número de personas y provocó un corte parcial de la circulación en la zona.

Por un lado, los allegados de Marcelo Romero denunciaron la falta de respuestas judiciales tras el brutal ataque que sufrió el joven en la zona de 142 y 57. Según el relato familiar, Marcelo se encontraba con amigos en la vereda de una vivienda cuando fue atacado de manera completamente al azar por un grupo de personas. Recibió dos puñaladas en la espalda y fue golpeado con una botella, sufriendo además una grave herida en una pierna que obligó a los médicos del Hospital San Juan de Dios a amputarla. Actualmente, permanece internado en terapia intensiva.

Los familiares señalaron que las agresoras estarían identificadas, pero que habrían sido liberadas, lo que generó un profundo malestar y motivó la movilización. “Queremos que la fiscalía actúe y que esto no quede impune”, expresaron durante el reclamo en contacto con la RED92.

En paralelo, la protesta también estuvo marcada por el pedido de justicia por el crimen de Gonzalo Prado, asesinado a fines del año pasado en la zona de 2 y 80, en Villa Elvira. Según denunciaron sus familiares, a más de cinco semanas del hecho, la Policía tendría identificados a los autores materiales y a los cómplices del homicidio, pero no se registraron detenciones ni avances significativos en la causa.

De acuerdo al testimonio de los allegados, Gonzalo no estaba involucrado en ningún conflicto y fue víctima de un enfrentamiento entre dos bandas, quedando en medio de la situación. Además, denunciaron amenazas e intimidaciones hacia la familia, y cuestionaron la falta de acceso a material de cámaras de seguridad que podría resultar clave para el esclarecimiento del crimen.