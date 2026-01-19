Lo drogó tras una cita por app y le robó todo: nuevo caso de “viudo negro” en La Plata

Un nuevo episodio de inseguridad bajo la modalidad conocida como “viudo negro” se registró en La Plata, donde un hombre de 44 años fue drogado dentro de su vivienda y luego despojado de una importante suma de dinero y pertenencias.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en una casa de la localidad de Ringuelet. Según consta en la denuncia, el encuentro había sido pactado previamente a través de la aplicación de citas Grindr. El agresor se presentó con el nombre de “Marcos” y, tras una charla distendida, logró ganarse la confianza de la víctima.

De acuerdo al relato, ambos compartieron mates y conversación hasta que el visitante pidió apagar las luces y retomó el diálogo. Minutos después, el damnificado comenzó a sentir un fuerte dolor en la espalda. El atacante aseguró ser quiropráctico y se ofreció a ayudarlo, pidiéndole que se recostara en un sillón. Ese fue el último recuerdo que tuvo antes de perder el conocimiento.

Horas más tarde, la víctima despertó sola y constató que su vivienda había sido saqueada. Inmediatamente realizó la denuncia y la investigación quedó en manos de la Justicia, que intenta identificar al autor del hecho.