De La Plata a Harvard: Valentín Poggio, el joven que representó al país en la NASA y fue becado para estudiar en Estados Unidos

Valentín Poggio, oriundo de la ciudad de La Plata, logró representar a la Argentina en un programa educativo vinculado a la NASA y, recientemente, fue becado para estudiar en la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

El joven explicó que el proceso de admisión fue “totalmente holístico” y que no se basa únicamente en las calificaciones. “No evalúan solo lo académico, sino que buscan entender quién sos como persona, tu contexto y el camino que recorriste”, señaló. En ese sentido, destacó que las notas de la escuela secundaria se analizan teniendo en cuenta las oportunidades reales de cada estudiante.

Durante su formación, Poggio participó en distintos proyectos científicos y tecnológicos, entre ellos una iniciativa de reconversión de una locomotora antigua para generar energía limpia, experiencia que le permitió integrarse a un programa relacionado con la NASA. “Era un proyecto muy ingenieril y tenía sentido presentarme desde ese perfil, porque mostraba algo concreto que habíamos logrado”, contó.

Además del historial académico, la postulación incluyó una lista detallada de actividades extracurriculares y la redacción de ensayos personales. “Te piden que hables de tu comunidad, de tu identidad y de las dificultades que tuviste que atravesar. No hay respuestas correctas o incorrectas, están tratando de construir una imagen completa de quién sos”, explicó el estudiante platense.

La beca obtenida cubre la totalidad de los gastos vinculados a la carrera universitaria, incluyendo matrícula, alojamiento, alimentación y viajes internacionales. “La beca te permite vivir y estudiar en el campus, como se ve en las películas, y dedicarte de lleno a estudiar”, expresó Poggio.

Si bien aplicó con una orientación vinculada a la ingeniería, el joven remarcó que el sistema académico le brinda libertad para redefinir su camino. “Entré hablando más de ingeniería, pero ahora me estoy inclinando más hacia la física y las matemáticas, y eso es algo totalmente normal dentro de la universidad”, concluyó.

Desde La Plata al ámbito académico internacional, la historia de Valentín Poggio refleja cómo el esfuerzo, la vocación científica y la educación pública pueden abrir puertas a nivel global.