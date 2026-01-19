Preparan una gran velada boxística en Abasto

"Los esperamos a todos para acompañar este lindo de­porte que ayuda a muchos chicos a salir de la calle, a tener una disciplina y a formarse como deportistas”, le cuenta a diario Hoy el exboxeador profesional Mauro García y actual Técnico de la Federación Argentina de Box. García lleva adelante clases de boxeo en el gimnasio ubicado en calle 517 y 206, en la localidad de Abasto, donde se acercan decenas de jóvenes profesionales y amateurs.

“Hace más de 20 años que doy clases en el barrio”, explica el profesional, quien además anunció la organización de un gran evento que se desarrollará el próximo 6 de febrero en el Club Abastense, en 520 y 208.

Se trata de una jornada de cuatro peleas profesionales. De fondo, a seis rounds, Kevin Leonel Varela de la localidad de Romero, quien entrena en el gimnasio García; versus el tucumano Darío “Bad Boy” Ruíz, excampeón sudamericano y latino.

En peleas preliminares, que serán tres a cuatro rounds, se enfrentarán en categoría mediano Claudio Javier Chávez, de Etcheverri, versus Paulo Jesús Rojas, de La Plata, quien entrena en el gimnasio Boxing La Plata, de 15 y 75. De semifondo, el boxeador profesional Ezequiel Barbosa, que entrena en el Club Abastense y es pupilo de Tony López, se enfrentará en una pelea revancha con Leonardo Servín, en categoría wélter. Servín es oriundo de Florencio Varela y también entrena en el gimnasio García de Abasto. A su vez, el ex campeón argentino de la categoría supergallo de la localidad de Pinamar, Ernesto Sebastián Franzolini, dirigido por Mauro García, se enfrentará a Alejandro Blanco de la provincia de Córdoba a 4 rounds, desde las 21.

Más temprano, desde las 18, habrá exhibiciones de boxeadores locales y alrededores, tanto como Olmos, Romero y el Gran La Plata. Las entradas tienen un costo de 10.000 pesos de manera anticipada y de 15.000 en puerta.