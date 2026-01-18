La NASA comenzó el montaje de Artemis II para la histórica vuelta a la Luna

La Luna está un paso más cerca. En la jornada de ayer comenzó el traslado del gigantesco cohete SLS y la nave espacial Orion en el Centro Espacial Kennedy en Florida, para lo que será el esperado lanzamiento de Artemis II, que llevará este año a cuatro astronautas en un histórico vuelo alrededor de la Luna.

Se trató de una compleja operación logística que marcará el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972.

La misión Artemis II tiene una ventana de lanzamiento estipulada desde el próximo 6 de febrero hasta abril y llevará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, a las proximidades de la Luna.

Una vez que la agencia espacial complete el despliegue y las comprobaciones en la plataforma de lanzamiento, realizará un ensayo general a finales de enero para practicar el abastecimiento de combustible del cohete. El ensayo general debe realizarse sin problemas antes de continuar con los demás pasos.

La tripulación de cuatro personas viajará más allá de la cara oculta de la Luna, lo que podría establecer un nuevo récord de la distancia más lejana que los humanos han recorrido desde la Tierra, actualmente en manos del Apolo 13.

Durante la misión Artemis III, cuyo despegue está programado para 2028, los astronautas se lanzarán a bordo de la cápsula Orion utilizando el cohete Space Launch System. Una vez en órbita lunar, Orion se acoplará al módulo de aterrizaje lunar de Starship y dos astronautas se trasladarán al módulo de aterrizaje lunar para su viaje a la superficie.

Presencia argentina

La misión Artemis II contará con el microsatélite argentino Atenea, que captará datos y validará tecnologías espaciales.

Atenea se desplegará durante el lanzamiento de la misión y "una vez en el espacio, medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance espacial", según explicaron desde el gobierno argentino.

La misión tiene como objetivo validar los sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones y soporte vital de la nave Orión, que será durante 10 días el hogar de cuatro astronautas de Estados Unidos y Canadá, entre ellos una mujer.

El microsatélite ATENEA es un CubeSat de clase 12U, cuyas dimensiones totales son de aproximadamente 30 cm x 20 cm x 20 cm.

Su misión principal consiste en medir y recopilar información de la radiación en órbitas altas; recopilar datos de GNSS para ayudar al diseño de futuras misiones en órbita alta; y validar un enlace de comunicación de largo alcance junto con la evaluación de componentes de uso espacial.

El microsatélite de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) fue desarrollado en conjunto con la empresa argentina VENG S.A., además del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba).