La Plata celebra el Año Nuevo Chino con el evento más grande del continente

La ciudad de La Plata se prepara para vivir una de las celebraciones culturales más importantes de la región con la llegada del Año Nuevo Chino, Año del Caballo de Fuego. El evento se realizará el sábado 21 y domingo 22 de febrero en Plaza Moreno (12 y 51), con entrada libre y gratuita, y se estima una convocatoria superior a las 300 mil personas por jornada.

Organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV), el festejo se consolida una vez más como el evento chino más grande del continente, con una propuesta que combina cultura, tradición, gastronomía y espectáculos de nivel internacional. Artistas provenientes de China formarán parte de la celebración, que permitirá a los asistentes recibir el año 4724 del calendario chino tradicional.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de una intensa agenda que incluirá más de 50 presentaciones en el escenario principal y alrededor de 200 puestos gastronómicos y de artesanos. Habrá talleres de caligrafía antigua, demostraciones y prácticas de artes marciales, desfiles de moda, danzas típicas, ceremonias tradicionales y actividades interactivas para conocer de cerca la cultura oriental.

Entre los momentos más esperados se destaca la tradicional Ceremonia de Clavado de Pupilas, protagonizada por los leones y dragones chinos, símbolo de prosperidad y buenos augurios. Además, se montará un Barrio Chino con propuestas gastronómicas, el Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) y el paseo de artesanos de la Feria Manos Platenses, enmarcado en el programa de Economía Social de la Fundación.

En la denominada Plaza China, los visitantes podrán participar de la Ceremonia Tradicional del Té, aprender el uso de los palitos chinos, practicar recorte de papel y acercarse a la caligrafía ancestral. También se realizará un Encuentro de Artes Marciales con disciplinas como Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo.

El escenario principal tendrá actividad desde el mediodía, con la participación de escuelas de artes marciales de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, además de más de 20 artistas orientales que llegarán especialmente al país para este festejo. La grilla musical incluirá a Along, revelación del pop chino; el fenómeno viral Chino Cuartetero; y la compañía Tango por la Paz, que fusiona la música ciudadana con proyección internacional.

“Este encuentro representa mucho más que un festejo: estamos celebrando el principal conglomerado entre Argentina y China del país”, expresó el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez, quien remarcó el trabajo conjunto que impulsa la relación bilateral en áreas como la cultura, la ciencia, la tecnología y los negocios.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y numerosas instituciones y cámaras comerciales, consolidando a la capital bonaerense como un punto de referencia para el intercambio cultural entre Argentina y China.