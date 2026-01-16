La UNLP se prepara para recibir a casi 38.000 ingresantes en el ciclo lectivo 2026

Con todo listo para el inicio de los cursos de nivelación, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se encamina a recibir a una nueva y numerosa camada de estudiantes. Según los datos procesados hasta la primera semana de enero, un total de 37.799 jóvenes de todo el país completaron su inscripción para comenzar estudios de grado durante el ciclo lectivo 2026.

Las cifras reflejan el sostenido interés por la oferta académica de la casa de estudios platense, que cuenta con más de 150 carreras distribuidas en 17 facultades. Desde la universidad aclararon que el número de inscriptos no es definitivo, ya que varias unidades académicas volverán a habilitar el período de inscripción durante los meses de febrero y marzo.

Entre las facultades con mayor cantidad de aspirantes se destacan Ciencias Médicas, con 6.802 inscriptos, Artes, con 4.711, Psicología, con 3.531, Humanidades y Ciencias de la Educación, con 3.501, y Ciencias Económicas, que registró 3.378 anotados. También presentan cifras significativas Ciencias Jurídicas y Sociales (2.938), Ingeniería (1.765) y Periodismo y Comunicación Social (1.578).

Otras unidades académicas, como Arquitectura y Urbanismo, Informática, Ciencias Exactas, Veterinarias y Odontología, superaron el millar de inscripciones, mientras que las carreras conjuntas y facultades más específicas mantienen una demanda estable acorde a su perfil formativo.

Desde la UNLP destacaron que estos números consolidan a la universidad como una de las principales instituciones públicas de educación superior del país, y anticiparon que en las próximas semanas se brindarán detalles sobre el inicio formal de actividades y el acompañamiento a los ingresantes en esta nueva etapa académica.