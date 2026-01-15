Buscan intensamente a una joven extraviada en Villa Elisa

Desde las 02:30 de la madrugada, una familia de Villa Elisa busca intensamente a Lucía Castilla, de 33 años, quien se encuentra extraviada y no ha regresado a su domicilio.

Según relataron sus familiares, Lucía padece esquizofrenia y se encuentra medicada, por lo que su pronta localización resulta de suma importancia. Al momento de ausentarse, vestía un vestido azul largo estilo hindú y llevaba consigo un bolso tipo morral tejido.

La madre de la mujer, domiciliada en 422 bis entre 2 y 3, de Villa Elisa, solicitó la colaboración de vecinos y vecinas para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

Quienes puedan brindar información pueden comunicarse de manera inmediata al teléfono 221 557-1687 o acercarse a la comisaría más cercana. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave.