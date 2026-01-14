Provincia avanza con el tramo final de la obra del río Salado
Las obras buscan mitigar inundaciones y potenciar el desarrollo productivo bonaerense.
La Provincia de Buenos Aires puso en marcha la licitación del tramo final del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado. El proyecto apunta a resolver de manera estructural los problemas históricos de inundaciones y sequías que afectan al centro y norte bonaerense.
La intervención contempla dragado, ensanche y profundización del cauce, además de la construcción de recintos laterales. El tramo V, último segmento del plan, se extiende por más de 95 kilómetros entre Bragado y Junín, atravesando Alberti y Chacabuco. Allí se prevé la recuperación de unas 400 mil hectáreas productivas, junto con la conservación de humedales mediante una gestión ambiental integral.
El proyecto incluye la intervención de diez puentes y el cierre de la laguna de Rocha, con un plazo de ejecución estimado en 730 días y comienzo previsto para fines de 2026. La inversión asciende a 138 millones de dólares, financiados con aportes del Tesoro provincial y un préstamo del Banco Europeo de Inversiones.
Con esta etapa, el Plan Maestro alcanzará los 531 kilómetros de extensión y consolidará una política de Estado que busca equilibrar desarrollo productivo y planificación territorial en más de la mitad del territorio bonaerense.