El Gobierno dio de baja tres empresas de medicina prepaga

El Gobierno resolvió dar de baja a tres empresas de medicina prepaga que contaban con registro provisorio. La medida fue comunicada por la Superintendencia de Servicios de Salud a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el marco del reordenamiento del sistema que impulsa el organismo desde el inicio de la gestión.

Las entidades afectadas son Staff Médico S.A, Sancor Medicina Privada S.A y la Obra Social del Personal Aeronáutico. Según el Gobierno, ninguna de ellas tenía afiliados activos, aunque en el caso de OSPA podría impactar en parte de su cartera. Las otras dos firmas fueron absorbidas por la Asociación Mutual Sancor Salud, que concentra la oferta principal del grupo.