El Gobierno ajusta el cálculo de indemnizaciones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó un nuevo mecanismo para establecer la tasa de actualización de los fallos judiciales. El objetivo es “evitar pérdidas a las empresas”, pero en definitiva las traslada a los trabajadores.

El Código Civil y Comercial, en su artículo 768, establece un orden para la actualización de los fallos. Primero el acuerdo entre las partes; luego, las leyes especiales; y, en ausencia de ambas, las tasas que reglamente el BCRA.

Durante los últimos años, no hubo una referencia operativa clara, por lo que los tribunales aplicaron criterios diversos que se fueron homogeneizando. En consecuencia, se generalizó la fórmula de inflación más un adicional de, usualmente, 3% anual.

Ahora, el BCRA aprobó la creación de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM). El nuevo esquema contempla una combinación de tasas activas y pasivas, pero con un techo en inflación más un 3% y un piso en inflación menos un 3%.

Un ejemplo

Supongamos un trabajador despedido en enero de 2018, con una indemnización base equivalente a 100 unidades monetarias de ese momento. El juicio se resuelve y se paga en enero de 2025. La inflación acumulada en ese período fue cercana a 2.500%.

Si el juez aplica inflación más 3% anual, el monto final ronda, en términos reales, unas 115 unidades de poder adquisitivo respecto del inicio. En cambio, si se aplica una tasa que en promedio queda por debajo de la inflación, como habilita el TIM, el crédito final puede representar entre 80 y 90 unidades reales.