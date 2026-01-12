Concejal libertario protagonizó otra polémica

El jefe del bloque LLA en el Concejo Deliberante de La Plata, Guillermo Bardón, encargó una limpieza energética para cambiar las vibras en su nueva oficina en el Palacio Municipal. La decisión se conoció en medio del recambio legislativo tras las elecciones celebradas el año pasado.

La oficina que ahora ocupará Bardón es una de las más codiciadas del Concejo. En el equipo del edil consideraban necesario renovar la energía antes de mudarse. Por eso, apenas les entregaron las llaves, contrataron los servicios de una profesional en la materia.

Cabe recordar que días atrás la recién asumida Soledad Pedernera, también del bloque de LLA, revivió una polémica al tapar la A de “Concejala” en el cartel de identificación en la puerta de su despacho.