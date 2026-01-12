Pronostican el colapso del sistema sanitario por el ajuste

El brote de la gripe H3N2 golpea fuertemente en el hemisferio Norte, pero ya se han reportado casos en América Latina y unos pocos en Argentina. Ante estas amenazas, especialistas advirtieron que, en el estado que se encuentra hoy la salud pública en el país tras el ajuste del gobierno de Milei, se puede producir un colapso sanitario.

Al respecto, el médico y magíster en Administración de Servicios de Salud, Oscar Atienza, estimó que en Argentina esta gripe “va a golpear en mayo” por el inicio de la estación fría. En este camino, alertó que cuando un virus de este tipo golpea con tal intensidad, los organismos de salud “flaquean” y comienzan a saturarse.

A esto, el doctor le sumó otra complejidad al referirse a la situación estructural del sistema de salud argentino. En esta misma línea, en diálogo con Radio Splendid, aseguró que “este año va a ser un poco peor” debido a lo que calificó como una “mala gestión”.

Acto seguido, enumeró ciertas decisiones de la gestión de Milei que, a su parecer, empeorarán la respuesta ante el brote de la gripe. Por un lado, denunció el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Como bien informó diario Hoy, la semana pasada se conoció el despido del equipo técnico especializado de dicha iniciativa. El programa trataba alrededor de 8.000 bebés que nacen con cardiopatías congénitas y “el 95% de los chicos se salvan” gracias a esta iniciativa, según Atienza.

A su vez, alertó sobre una tasa de exceso de muerte del 11% en personas mayores de 65 años en Córdoba, cifra superior a la registrada durante la pandemia. Atienza vinculó este fenómeno a la imposibilidad de comprar remedios, tanto por su colosal aumento por arriba de la inflación, como la restricción al acceso a medicamentos gratuitos por parte de los afiliados al PAMI.

Por otra parte, el especialista fue categórico al vincular el resurgimiento de enfermedades que estaban erradicadas con el avance de grupos que desalientan la vacunación. “La campaña de no vacunación la llevan adelante los antivacunas”, afirmó, ante la retirada de Estado nacional en la elaboración de campañas comunicacionales sobre vacunación.