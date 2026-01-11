Milei planea acentuar los gestos hacia Trump

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, Javier Milei no para de congraciarse con él. Desde los viajes al país norteamericano a ver si lograba un encuentro informal hasta el alineamiento en los discursos, votos y retiros en los organismos internacionales, el presidente argentino siguió en todas sus decisiones al líder republicano.

Ahora, con el conflicto en Venezuela latente, esta semana el jefe de Estado viajará a Suiza donde participará del Foro Internacional que se celebra en Davos. Se espera que su discurso esté atravesado por fuertes elogios a Trump.

A su vez, si bien desde el Ministerio de Defensa descartaron el envío de tropas para apoyar a Estados Unidos a Venezuela, en una entrevista a CNN el presidente argentino no lo descartó. “Lo evaluaremos cuando nos hagan los pedidos. Si los podemos responder, lo vamos a hacer”, adelantó.

Cabe recordar que el alineamiento con Trump ante el ataque militar a Venezuela dejó en ridículo al gobierno argentino. Un comunicado de la Oficina del Presidente del mismo día de la captura de Nicolás Maduro expresó el apoyo para que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado asuman a presidencia del país caribeño. Pocas horas más tardes, el propio Trump descartó esa posibilidad y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, tomó el control con su aval.

También Milei quedó desairado cuando calificó de “estupidez” la teoría de que la invasión a Venezuela tenía como principal objetivo hacerse con el petróleo, cosa que Trump ratificó una y otra vez desde entonces. Además, sus últimas publicaciones en redes sociales solo se refirieron a ese tema.