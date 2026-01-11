Denuncian al Gobierno por incumplimiento de la Ley de Discapacidad

El Foro Permanente de Discapacidad difundió un comunicado en el que advierte que la administración de Javier Milei aparenta cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero en la práctica no ejecuta las partidas ni aplica los aumentos previstos. Según el documento, se utilizan cifras infladas para justificar un ajuste que deja al sistema en estado crítico y genera incertidumbre entre prestadores y beneficiarios.

La intimación del Juzgado Federal de Campana obligó al Poder Ejecutivo a presentar un informe el 3 de enero, aunque la entidad calificó esa respuesta como meramente formal y especulativa. Para el organismo, se trata de una maniobra dilatoria destinada a evitar la aplicación de medidas urgentes aprobadas por el Congreso.

Entre los puntos sensibles, el comunicado señala que la compensación por inflación fue fijada en 10,5%, porcentaje que los prestadores consideran insuficiente. También destaca la ausencia de un cronograma de pagos, la falta de actualización de aranceles para enero de 2026 y el incumplimiento en la mejora de ingresos de los trabajadores de Talleres Protegidos, situación que compromete la sostenibilidad de esos espacios.

El documento subraya, además, que persisten deudas con ARCA, que no se reglamentó la refinanciación prevista por la ley y que el Programa Incluir Salud carece de garantías para asegurar la atención médica durante este año. En ese marco, el Foro concluye que el Gobierno “manifiesta cumplir sin cumplir” y advierte que la situación vulnera derechos de uno de los sectores más frágiles de la sociedad.