El PJ Bonaerense pedirá a la Justicia que revise las afiliaciones

La junta electoral del Partido Justicialista bonaerense se reunió este viernes en la antesala de la renovación de autoridades prevista para el 15 de marzo. El encuentro sirvió para ordenar aspectos del proceso interno y avanzar en la depuración del padrón. Aunque no hay certezas de que la elección se concrete, el PJ intenta allanar el camino para que, en caso de realizarse, se garantice transparencia.

El foco está puesto en las afiliaciones y en la conformación del padrón que deberá ser validado por la Justicia Electoral. Según la normativa, quienes tengan menos de 180 días de afiliados al momento de la elección no podrán votar. Así, las inscripciones posteriores al 17 de septiembre de 2024 quedarán fuera de la interna. Los padrones se exhibirán entre el 22 y el 27 de enero, en plena feria judicial, lo que agrega complejidad al cronograma.

Ante este escenario, el gobernador Axel Kicillof busca que la discusión interna del PJ no afecte su plan político para este año, orientado a una construcción federal con miras a 2027. Mientras tanto, intendentes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ven en la renovación partidaria una oportunidad para disputar espacios frente al kirchnerismo y La Cámpora.

El 8 de febrero vence el plazo para presentar candidaturas, fecha clave para definir si habrá interna o unidad. El MDF ya perfila dos nombres: la vicegobernadora Verónica Magario, respaldada por Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, figura que podría reunir consensos incluso en el kirchnerismo.

La junta electoral volverá a reunirse el 20 de enero, en un escenario donde la definición sobre candidaturas marcará el rumbo del peronismo bonaerense.