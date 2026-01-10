La inflación de CABA se aceleró

Al ritmo del último semestre, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se volvió a acelerar: según datos oficiales del instituto de estadísticas porteño, el índice de precios de diciembre marcó una variación positiva de 2,7%. Se trat de un incremento de 0,3 puntos con relación al 2,4% de noviembre.

Este dato sirve como anticipo del número que publicará el Indec: por lo general, no suele variar más de algunas décimas porcentuales. En sintonía con esto, las consultoras privadas concluyeron una suba nacional en diciembre por arriba del 2,5%. Incluso, en el rubro alimenticio la variación supera el 3%.

De concretarse este panorama, la inflación nacional de diciembre que revelará el Indec el próximo martes sería más alta que la de noviembre (2,5%) y marcaría su séptimo mes consecutivo en alza.

En tanto, en la medición mensual porteña el rubro de mayor incidencia fue el del transporte, con un alza de 5,5%. A su vez, “Alimentos y bebidas” promedió un aumento de 2,4%.