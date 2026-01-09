Kicillof autorizó inversiones en La Matanza y Quilmes

El gobierno bonaerense aprobó un paquete de inversiones que supera los 1.800 millones de pesos y que tendrá impacto directo en los municipios de La Matanza y Quilmes.

Las resoluciones, firmadas por la titular del Opisu, Romina Barrios, cuentan con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y se inscriben en programas de infraestructura y desarrollo urbano.

En La Matanza se destinarán más de 1.353 millones para crear una Comisaría de la Mujer y la Familia y una base de Seguridad local, con plazos de obra fijados en 180 días. El proceso licitatorio abrirá el 29 de enero en La Plata y prevé un anticipo financiero del 15% para garantizar el inicio.

En Quilmes, la inversión rondará los 449 millones y se orientará a la gestión ambiental en Villa Itatí, con un servicio de recolección diferenciada de residuos secos y promoción socioambiental durante 12 meses. Ambas iniciativas forman parte del Proyecto de Transformación Urbana del AMBA, que busca mejorar hábitat, seguridad y calidad de vida en barrios populares del conurbano.