Escala el conflicto en la empresa Sealed Air

El conflicto en la planta de Sealed Air en Quilmes escala tras el envío de 65 telegramas de despido entre el 30 y 31 de diciembre. Los trabajadores llevan varios días de asamblea permanente y este jueves realizaron una nueva reunión en la puerta de la compañía.

El delegado Pablo Senlle denunció que la empresa depositó indemnizaciones sin abrir instancias de negociación. La firma justificó la medida en la necesidad de optimizar recursos y mejorar rentabilidad. Los empleados afectados, por su parte, señalan situaciones familiares críticas, lo que profundiza la tensión y anticipa nuevas medidas de fuerza con apoyo de gremios locales.