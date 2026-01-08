Más deuda para afrontar vencimientos

Sobre el filo del 9 de enero, fecha que vencen 4.300 millones de dólares de deuda, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un pase pasivo (REPO) con seis bancos internacionales de primera línea.

La operación se pactó por un total licitado de 3.000 millones de dólares, con un plazo de 372 días y un rendimiento anual de 7,4%. A su vez, se tomó como garantía una porción de su cartera de bonos Bonares con vencimientos en 2035 y 2038.

En tanto, la demanda alcanzó los 4.400 millones de dólares, lo que superó cerca del 50% del monto ofrecido. No obstante, a pesar del elevado interés registrado y en función de las proyecciones de fortalecimiento de las reservas, el BCRA optó por no incrementar el volumen adjudicado.

“El marcado interés de las principales entidades financieras internacionales contribuye a consolidar el proceso de normalización del acceso al financiamiento externo, en un contexto de reducción del riesgo país asociado a un ordenamiento macroeconómico sólido y sostenido”, indicó un comunicado oficial de la entidad bancaria que dirige Santiago Bausili.

Según el escrito, este REPO se inscribe en la “estrategia que la autoridad monetaria viene desplegando desde el inicio de la actual gestión para reforzar el nivel de reservas internacionales”.

“Con esta nueva operación de REPO, el BCRA reafirma su capacidad para obtener financiamiento en condiciones de mercado y administrar eficientemente su liquidez en moneda extranjera”, concluyó el documento oficial.

El día D

De esta manera, el Gobierno nacional ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente este viernes a vencimientos de deuda.

El último cálculo actualizado con información disponible del BCRA indicaba que el Tesoro arrancó el 2026 con 1.970 millones de dólares, más 706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue.

A su vez, del total de vencimientos previstos para esta semana, 500 millones de dólares están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Esto moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.