Argentina devolvió los dólares que le prestó Estados Unidos

El gobierno de Javier Milei ya le devolvió a Estados Unidos el dinero que le había prestado a través del swap previo a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Se trata de 2.534 millones de dólares, que formaron parte del salvataje de Donald Trump para que el gobierno libertario no llegue a la contienda electoral en medio de turbulencias cambiarias. Como sucedió todo alrededor del swap de 20.000 millones de dólares, esta noticia fue anunciada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

“El Presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica. Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”, afirmó el funcionario trumpista en redes sociales.

En ese sentido, también destacó que la política de Trump “está transformando a América Latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad”.

En ese marco, Bessent anunció que “como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”.

También subrayó que “estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa América Primero”.

“En resumen, el Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito legislativo, y nuestras acciones del FEC funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera”, agregó.

A su vez, debió aclarar que “el FEC nunca ha perdido dinero”: “Nuestra Nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”. Esto responde a las críticas internas que había sufrido Trump por el salvataje a Milei.