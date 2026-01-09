La industria y la construcción siguen en caída libre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó dos informes sobre actividades claves de la economía por su generación de empleo. Los datos arrojaron fuertes caídas, lo que refleja la crisis productiva y económica que atraviesa el país.

La industria

Por un lado, la industria manufacturera registró en noviembre un descenso del 8,7% en relación con el mismo mes del año anterior, cuando ya había caído 1,7% en relación a 2023. Respecto a octubre, el declive fue del 0,6%.

Con esta nueva baja interanual, marcó el quinto mes consecutivo en caída: julio (0,8%), agosto (4,3%), septiembre (0,5%), octubre (2,8%) y noviembre (8,7%).

Si se analiza por sector y a nivel internacional, las incidencias de las divisiones que componen el nivel general del índice presentan caídas de 2,3% en “Alimentos y bebidas”; 1,2% en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”; 1,1% en “Maquinaria y equipo”; 0,8% en “Prendas de vestir, cuero y calzado”; 0,7% en “Productos de metal”; 0,6% en “Productos textiles”; 0,5% en “Productos de caucho y plástico”; 0,5% en “Sustancias y productos químicos”; 0,5% en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”; 0,3% en “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”; 0,2% en “Industrias metálicas básicas”; y 0,1% en “Productos minerales no metálicos”.

En tanto, se observa una incidencia positiva de 0,2% en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”.

La construcción

En paralelo, el Indec difundió los datos de la actividad de la construcción correspondientes a noviembre: el sector cayó 4,7% frente al mismo mes de año anterior, cuando ya había registrado un derrumbe del 24% respecto a 2023. De esta manera, cortó una racha de nueve meses consecutivos de subas interanuales. A su vez, en relación a octubre, la merma fue del 4,1%.

En cuanto a las expectativas en el sector privado, el 68,5% de las empresas prevé que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que el 18,5% estima que disminuirá y el 13% que aumentará. En cuanto a obra pública, el 54,1% opina que el nivel no cambiará, el 24% cree que descenderá y el 21,9% que subirá.