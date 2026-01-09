Santilli continúa buscando apoyo legislativo en las provincias

Diego Santilli continúa con su estrategia de recorrer el país en busca de consensos que le permitan avanzar con la Reforma Laboral. El próximo lunes estará en Resistencia para reunirse con el gobernador Leandro Zdero y el jueves viajará a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo.

La semana pasada Santilli visitó Chubut, donde supervisó junto a Ignacio Torres las tareas de asistencia en las zonas afectadas por incendios forestales. Allí destacó la coordinación entre Nación y Provincia y reclamó sanciones contra quienes provocan daños ambientales. Tras esa visita, obtuvo el compromiso de apoyo a la Reforma del Código Penal, aunque sin certezas sobre la iniciativa laboral. El ministro fijó como meta reunirse con diez gobernadores durante enero para consolidar respaldo político y mostrar capacidad de articulación.

Al mismo tiempo, la mesa política del oficialismo, encabezada por Manuel Adorni, prepara nuevas reuniones de coordinación. El proyecto será tratado en el Senado por comisiones lideradas por Josefina Tajes, con sesiones previstas para fines de mes y la expectativa de abrir un proceso de negociación más amplio con sectores sindicales y empresariales.