Avanza el dragado del Salado con impacto en el interior productivo

El senador bonaerense Germán Lago resaltó el avance del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado y subrayó su importancia para el interior productivo de la provincia de Buenos Aires. El legislador consideró que se trata de una de las obras más relevantes de la historia provincial, por su impacto en la producción agropecuaria y en la prevención de inundaciones en una cuenca que abarca cerca del 60% del territorio.

Lago recordó que el proyecto se ejecuta desde hace años en distintos tramos, con avances significativos durante la gestión de Axel Kicillof, que ya logró poner en marcha la mitad del plan. Sin embargo, advirtió que un sector de 32 kilómetros entre Argerich y la Ruta 205 permanece paralizado por falta de financiamiento nacional. El senador explicó que las diferencias entre las zonas dragadas y las que aún esperan intervención son visibles incluso en imágenes satelitales, y destacó que en Alberti la obra redujo riesgos hídricos y evitó inundaciones urbanas.

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, Provincia avanzó con la licitación internacional y sumó en el Presupuesto 2026 el Nodo Bragado, que beneficiará a varios distritos del oeste bonaerense.