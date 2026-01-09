Otro revés judicial contra Cristina Kirchner

La Cámara de Casación Penal resolvió no tratar durante la feria judicial de enero las apelaciones presentadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra las restricciones impuestas a su régimen de visitas y a las condiciones de su prisión domiciliaria.

La decisión de mantener las medidas vigentes al menos hasta febrero fue adoptada por la sala de feria del tribunal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. En su voto mayoritario, Ledesma y Yacobucci consideraron que el planteo no encuadra dentro de los supuestos habilitados para ser tratados durante el receso judicial y que la defensa no acreditó la urgencia del caso.

En disidencia, Borinsky sostuvo que las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona condenada pueden ser tratadas durante la feria judicial, conforme a la reglamentación vigente, y propuso habilitar el receso y fijar una audiencia para escuchar a las partes.

De esta manera, continúan en vigor las restricciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan la cantidad de personas que pueden visitar a la exmandataria, la duración de los encuentros, la frecuencia semanal y la obligación de solicitar autorización judicial previa para quienes no integren una nómina habilitada. También se mantiene el tope de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio donde cumple arresto domiciliario.

En tanto, las apelaciones serán analizadas a partir de febrero por la sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, cuando se reanude la actividad judicial.

Cabe recordar que la exmandataria recibió en los últimos días el alta médica luego de permanecer internada en el Sanatorio Otamendi a raíz de un cuadro apendicitis aguda con peritonitis.