El 46% de los trabajadores no se toma vacaciones

El portal de empleo Bumeran publicó un relevamiento que arrojó que casi la mitad de los empleados en Argentina no pudo tomarse vacaciones durante el último año, principalmente por razones económicas.

De acuerdo con informe, el 46% de los trabajadores no se tomó descanso. De esa masa, el 56% señaló la falta de recursos económicos como el motivo principal. Por su parte, otro 21% atribuyó la imposibilidad de vacacionar a un cambio laboral, mientras que un 12% priorizó objetivos personales o profesionales. Otras causas, como problemas de salud, falta de tiempo, dificultades organizativas o la decisión de permanecer en el hogar, representaron el 11%.

Además, según el relevamiento, el 29% de los trabajadores en la Argentina priorizaría una disminución de la jornada laboral por sobre la posibilidad de tomarse vacaciones.

El estudio también analizó cuáles son los beneficios más valorados por los trabajadores cuando el descanso anual no resulta una alternativa posible. Al respecto, el 22% de los encuestados elegiría otros beneficios en lugar de las vacaciones. Un mejor salario lideró las preferencias con el 44%, seguido por el trabajo remoto (21%), incentivos económicos adicionales (15%), modalidades sin horarios fijos (10%) y días libres esporádicos (6%), mientras que otras opciones sumaron el 4%.

Al contrario, entre los trabajadores que sí pudieron vacacionar durante el último año, los destinos seleccionados muestran una combinación entre proximidad geográfica y costos accesibles. Al respecto, el 24% de quienes viajaron eligió la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires. Otros destinos concentraron el 22%, con el Caribe como principal opción, mientras que Brasil representó el 16% y la Patagonia el 13%, de acuerdo a los datos de Bumeran.