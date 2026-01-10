Reclaman una ley provincial sobre uso de fitosanitarios

El reciente fallo de la Corte Suprema bonaerense, que suspendió ordenanzas municipales sobre fumigaciones en Tandil y Rauch, reavivó el debate por la falta de una ley provincial que regule el uso de fitosanitarios. La decisión judicial, de carácter cautelar, puso el foco en los riesgos ambientales y en la necesidad de una evaluación más profunda antes de aplicar restricciones definitivas.

El vacío legal vigente genera conflictos entre municipios, ya que cada distrito establece parámetros propios para la aplicación de agroquímicos. Esa disparidad provoca pérdidas económicas y tensiones en la producción agropecuaria, además de incertidumbre sobre la protección ambiental.

En este contexto, legisladores bonaerenses insisten en que la discusión debe darse en la Legislatura y no quedar en manos de la Justicia. El proyecto fue presentado por la diputada provincial Silvina Vaccarezza, y busca unificar criterios en los 135 municipios, incorporando avances tecnológicos y buenas prácticas agrícolas. La iniciativa fue elaborada junto a ingenieros agrónomos, veterinarios, entidades rurales y organismos técnicos, con el objetivo de garantizar seguridad ambiental y previsibilidad para el sector productivo.