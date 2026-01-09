Libertaria revive una polémica en el Concejo Deliberante

El recambio en el Concejo Deliberante de La Plata y la llegada de nuevos ediles generó una situación polémica en los pasillos del Palacio Municipal.

La protagonista fue la recién asumida Soledad Pedernera, quien llegó al cuerpo deliberativo como parte de Las Fuerzas del Cielo, el espacio interno de los libertarios que responde a Santiago Caputo.

Al parecer, se molestó por la política de la presidencia del Concejo Deliberante, encabezada por el peronista Marcelo Galland, de sumarle la "A" a concejal para identificar a las legisladoras mujeres, algo que viene ocurriendo desde hace años.

Ante esto, tomó cartas en el asunto y tapó la A en el cartel de identificación que las autoridades del cuerpo colocaron en la puerta de su despacho.