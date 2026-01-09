Un ministro de Venezuela insultó a Milei

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reapareció en su programa “Con el mazo dando” y lanzó duras críticas no solo contra Donald Trump, sino también contra Javier Milei. Se trató de su primera aparición luego de los bombardeos de Estados Unidos a la capital venezolana Caracas (que dejó un saldo de alrededor de 100 muertos) y la captura de Nicolás Maduro.

Durante su editorial de más de una hora y media, el dirigente chavista hizo énfasis en las víctimas fatales del accionar militar que “fueron asesinadas”. A su vez, cuestionó a Javier Milei, al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y a otros jefes de Estado que declararon al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

“Uno se pregunta qué harán los jalabolas de siempre, presidentes como por ejemplo Noboa, Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros”, lanzó Cabello, en referencia al alineamiento de esos gobiernos con la Casa Blanca.