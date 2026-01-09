Milei premió a Fernando Iglesias

El Gobierno nacional designó por decreto a Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante el Reino de Bélgica.

El nombramiento fue dispuesto “en comisión” debido al receso del Senado, apelando a las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo. El decreto cita el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que habilita al Presidente a cubrir vacantes de Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas que “posean condiciones relevantes”. La misma norma dispone que el nombramiento se extiende el tiempo que dure el mandato del jefe de Estado que lo haya efectuado.

Según los considerandos del decreto, el Gobierno evaluó que Iglesias cuenta con la “idoneidad, experiencia y trayectoria profesional” tras desempeñarse como titular en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, entre otros antecedentes.