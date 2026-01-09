El Senado también trabaja para bajar el DNU de Inteligencia

Mientras la oposición en Diputados busca consensos para sesionar de urgencia y voltear el decreto que reforma la Ley de Inteligencia, senadores también comenzaron a moverse para el mismo objetivo. Al respecto, Unión por la Patria presentó un proyecto para derogar el DNU, que busca empoderar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y desregula su accionar.

El firmante de la iniciativa fue Jorge Capitanich. “Esta reforma extiende las actividades encubiertas en clara contradicción con la narrativa oficial de 'libertad', pues reafirma el control estatal sobre las garantías individuales”, sostuvo en sus redes sociales el exgobernador del Chaco.

“Este decreto consolida un sistema de vigilancia estatal sobre los argentinos y argentinas, vulnerando el principio republicano y los mecanismos de control democrático mediante la concentración de poder y la habilitación de abusos de autoridad. Representa un ataque a la estructura institucional de nuestro país, a las competencias del Congreso y, especialmente, a los derechos de cada uno de los ciudadanos en materia de privacidad y resguardo de su información”, agregó.

Voces del peronismo en la Cámara alta afirmaron que dialogan “con la idea de sumar votos para derogarlo”. De todos modos, advierten un escenario complicado.

En Diputados también se reportaron conversaciones opositoras para voltear el DNU si entra al recinto. Por la vía administrativa, el bloque de Unión por la Patria exigió que se convoque a extraordinarias para bajar el DNU que empodera y limita el control de la SIDE, mientras que Provincias Unidas pidió que la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, llamen a conformar las comisiones Bicamerales de Trámite Legislativo y la de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia.