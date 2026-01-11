Piden la interpelación del canciller Quirno por la detención de Maduro

El debate sobre la política exterior argentina sumó un nuevo capítulo en el Congreso. A través de un proyecto de resolución, el diputado Esteban Paulón solicitó la interpelación del canciller Pablo Quirno para que brinde explicaciones en el recinto sobre la postura oficial frente a la decisión de Estados Unidos de detener a Nicolás Maduro y sobre las gestiones para liberar al gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde 2024.

En los fundamentos, Paulón cuestionó el comunicado de Cancillería que respaldó las acciones militares norteamericanas en territorio venezolano y pidió que se detallen los argumentos jurídicos y políticos de esa posición. También reclamó una evaluación sobre los riesgos que implican las injerencias externas y el uso unilateral de la fuerza para la paz regional y la soberanía de los Estados latinoamericanos.

El legislador exigió además información sobre las gestiones diplomáticas y consulares realizadas para lograr la liberación inmediata de Gallo y garantizar su integridad física, al advertir que se trata de una detención ilegal que vulnera derechos fundamentales. Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas, subrayó que el Congreso no puede permanecer en silencio frente a decisiones que comprometen la tradición histórica de la política exterior argentina y que podrían tener consecuencias directas en la estabilidad democrática de la región.