El año comenzó con despidos masivos en industria y comercio

Similar a lo que sucedió después del triunfo electoral del Gobierno nacional en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, el año empezó con una nueva ola de despidos. Los mismos se produjeron por cierres de plantas, reducción de operaciones y fuertes ajustes de personal que impactaron en la industria, el comercio y la producción regional.

Ni dos semanas de enero transcurrieron que empresas de peso, como la multinacional Lamb Weston, la textil Hilados S.A., la cadena Farmacias del Dr. Ahorro y la petroquímica Sealed Air, confirmaron desvinculaciones. En total, superan los 300 puestos de trabajo.

Las decisiones empresariales respondieron a distintos factores: desde reorganizaciones globales y concentración de la producción, hasta la pérdida de competitividad frente a importaciones, la caída del consumo interno y procesos de optimización de costos en un contexto de actividad deprimida.

Caso por caso

Uno de los casos más relevantes fue el de Lamb Weston, una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas. Días atrás anunció el cierre definitivo de su planta ubicada en Munro, en la provincia de Buenos Aires, donde emplea aproximadamente a 100 trabajadores. Según la firma, estos recibirán indemnizaciones conforme a la normativa local.

La decisión de la compañía estadounidense se debe a que la producción para América Latina se concentrará en su nueva planta del Parque Industrial de Mar del Plata, donde invirtió 320 millones de dólares y emplea entre 250 y 300 personas.

Por su parte, Hilados S.A., una empresa textil del interior del país, confirmó el cierre de su planta de confección en el Parque Industrial de La Rioja, lo que derivó en el despido de 70 trabajadores a partir de enero. La firma mantendrá operativa únicamente el área de hilandería, con una dotación reducida cercana a los 60 empleados.

Desde el sector sindical señalaron que la decisión estuvo directamente vinculada a la apertura de importaciones y a la fuerte recesión que atraviesa la actividad. La empresa había iniciado 2025 con 140 empleados y proyectaba una expansión que nunca llegó a concretarse.

El ajuste también alcanzó al comercio minorista y a la industria química. La cadena Farmacias del Dr. Ahorro, de capitales mexicanos, profundizó su crisis financiera con el cierre de al menos 10 sucursales y el despido de alrededor de 90 trabajadores entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. El deterioro del negocio se vio agravado por la caída del consumo de medicamentos y el aumento de costos fijos.

En paralelo, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores. La empresa justificó la decisión en un “proceso global de optimización de recursos” y aplicó una reducción cercana al 40% del personal.

Parte de las desvinculaciones se instrumentaron a través de retiros voluntarios, principalmente de empleados próximos a jubilarse, aunque el conflicto derivó en un paro por tiempo indeterminado y la paralización total de la planta.