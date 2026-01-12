El ajuste alcanza a la UNLP

Luego que el Congreso aprobara el Presupuesto 2026, se conoció cuál es el monto que recibirá cada universidad nacional a lo largo del año. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se encuentra nuevamente entre las casas de estudio más favorecidas en la distribución de fondos, solo por detrás de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En total, la institución platense contará con un total de casi $323 mil millones. Sin embargo, implica un monto actualizado por debajo de la inflación.

De movida, los casi $323 mil millones implican un incremento nominal del 29,6% respecto de 2025. No obstante, desde la comunidad universitaria advierten que la suba vuelve a quedar por debajo de la inflación acumulada (31,4% según la última medición del Indec) y proyectada.

Además, la suba nominal no logra compensar la pérdida acumulada desde del 2024, ante la prórroga por dos años consecutivos del Presupuesto 2023.

En tanto, uno de los datos más sensibles del Presupuesto 2026 es el correspondiente al área de Salud: en 2025 la UNLP tenía asignados $671.781.592, mientras que para este año la cifra desciende a $248.407.819, lo que significa una caída nominal del 60%.