El Gobierno bajo la lupa por la cancelación anticipada del swap

La sorpresiva cancelación de un tramo del swap con Estados Unidos por 2.500 millones de dólares se convirtió en un nuevo frente de debate político y económico. Unión por la Patria presentará este lunes un pedido de informes al Banco Central para que su titular, Santiago Bausili, detalle cómo se financió la operación realizada en diciembre.

El proyecto, impulsado por la diputada Julia Strada, reclama conocer qué instrumentos se utilizaron, qué contrapartes intervinieron y cuál fue el impacto contable sobre las reservas. Especialistas afirman que se trató de un préstamo del Banco de Pagos Internacionales, aunque lo único verificable es un movimiento en el balance del BCRA que trasladó el monto desde “otros pasivos” a “obligaciones con organismos internacionales”.

La falta de transparencia alimenta sospechas sobre el verdadero costo financiero y la naturaleza de la nueva deuda. Por su parte, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, celebró el reembolso y destacó las ganancias obtenidas para los contribuyentes de su país, mientras analistas remarcaron la extrañeza de que el Banco Central informara la cancelación de un tramo cuyo uso nunca había sido comunicado.

Para la oposición, el gobierno de Javier Milei y el ministro Luis Caputo intentan presentar la operación como una reducción de deuda, cuando en realidad implica asumir compromisos futuros más onerosos. La incógnita sobre el origen de los fondos para cancelar el swap se instala como un tema central y pone bajo cuestionamiento la transparencia de las cuentas públicas en medio de un clima político cada vez más conflictivo.