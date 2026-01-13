Diciembre marcó un repunte mensual, pero la inflación anual fue la más baja en ocho años

La inflación de diciembre fue del 2,8% y el 2025 cerró con un incremento acumulado del 31,5%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con este resultado, la Argentina alcanzó el nivel de inflación anual más bajo de los últimos ocho años, en un contexto marcado por fuertes contrastes a lo largo del período.

Si bien el dato anual reflejó una desaceleración significativa en comparación con ejercicios previos, el último mes del año evidenció una nueva presión sobre los precios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre se ubicó por encima del registro de noviembre y consolidó una tendencia de aceleración que se extendió durante casi siete meses consecutivos, tras un primer semestre de marcada desaceleración inflacionaria.

Entre los rubros que más aumentaron en diciembre se destacó Transporte, con una suba del 4,0%, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento del 3,4%. Ambos sectores tuvieron un peso determinante en la evolución del nivel general.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que mayor incidencia tuvo en la suba mensual en todas las regiones del país, un factor central por su impacto directo en el costo de vida y en el poder adquisitivo de los hogares.