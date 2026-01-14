Polémica por foto con IA en el mensaje de Milei a brigadistas

El diputado peronista Jorge Taiana calificó como un “papelón” que el presidente Javier Milei publicara en redes sociales un mensaje de agradecimiento a los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia acompañado por una foto hecha con inteligencia artificial.

El legislador sostuvo que la gestión actual desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, precariza a los brigadistas y no despliega los recursos ni la logística necesaria para enfrentar la emergencia. Además, advirtió que el uso de imágenes falsas refleja la falta de compromiso real con quienes arriesgan su vida en el terreno.