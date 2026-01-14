La Justicia presiona al Gobierno por la falta de alimentos en comedores

La Justicia federal decidió habilitar la feria judicial para avanzar con los reclamos que exponen las demoras del Gobierno nacional en la entrega de alimentos a comedores comunitarios. La medida volvió a poner bajo presión al Ministerio de Capital Humano, cuestionado por el incumplimiento de una cautelar que ordena garantizar la asistencia alimentaria.

La resolución fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 con el objetivo de evitar que el receso judicial frene un expediente considerado urgente. El tribunal entendió que la paralización del trámite podía agravar una situación social crítica, en un contexto donde miles de familias dependen de los comedores para cubrir necesidades básicas.

El reclamo fue impulsado por organizaciones sociales y de derechos humanos, que acudieron a la Justicia ante la falta de respuestas administrativas. Según señalaron, la suspensión de los plazos procesales impedía avanzar con intimaciones ya ordenadas, mientras la asistencia estatal seguía sin llegar a los espacios comunitarios.

La causa apunta a la incorporación de nuevos comedores a la política alimentaria, un proceso que quedó paralizado. Para los demandantes, cada dilación judicial tiene consecuencias concretas en los territorios.

En ese marco, el conflicto se inscribe en un escenario más amplio. Informes recientes de la UNLP advirtieron que los recortes agravaron la situación de los comedores populares, con mayor demanda y menor calidad nutricional. Mientras la asistencia nacional se retrae, la Justicia vuelve a intervenir para exigir lo que la gestión de Capital Humano sigue postergando.