El plan económico no arranca y lleva a un nuevo endeudamiento

El relato oficial vuelve a chocar con una limitación que la gestión libertaria no logra resolver: la falta de dólares. Un informe de Morgan Stanley advierte que la Argentina regresará al mercado internacional de deuda en 2026, forzada por vencimientos externos que no pueden afrontarse solo con ajuste y recortes.

Durante el próximo año, el Tesoro deberá enfrentar pagos en moneda extranjera por más de 15 mil millones de dólares, con un pico de presión a mitad de año. Aunque el Gobierno ya realizó desembolsos importantes, el problema persiste y expone los límites de un programa económico que ordena las cuentas en pesos pero continúa dependiendo del crédito externo para sostenerse

La emisión de un nuevo bono aparece así como una necesidad más que como una elección. El mercado espera una colocación antes del invierno, con tasas elevadas que reflejan el riesgo argentino y encarecen el costo del endeudamiento. Un escenario que contradice la promesa oficial de cortar definitivamente con Wall Street.

La escasez de divisas como problema central

Incluso con un presupuesto equilibrado, las necesidades reales de dólares siguen siendo altas. Parte de los compromisos pueden cubrirse con financiamiento de organismos internacionales y emisiones locales, pero aun así quedaría un faltante relevante que debería compensarse con recursos del Banco Central u operaciones financieras.

Ese desbalance deja en evidencia que el ajuste no resolvió el problema de fondo. Sin generación genuina de divisas, la estabilidad depende de conseguir dólares prestados, y no de una economía en expansión.

El FMI vuelve a marcar el límite

El Fondo Monetario Internacional aparece como el vencimiento más difícil de sortear. En 2026, Argentina deberá realizar pagos netos al organismo, lo que implicará una nueva salida de dólares en un contexto de reservas ajustadas.

La posibilidad de renegociar o ampliar el programa es baja. Esto vuelve a colocar al Gobierno en un escenario de ajuste interno, escasez de dólares y endeudamiento como única vía para evitar tensiones mayores. El diagnóstico de los mercados es claro: sin financiamiento externo, el plan económico no cierra.