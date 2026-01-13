Milagro Sala podrá pedir libertad condicional

La dirigente social de Jujuy, Milagro Sala, cumplirá 10 años detenida y, al haber alcanzado los dos tercios de su condena, sus abogados podrán solicitar la libertad condicional.

La líder de la organización Tupac Amaru, detenida el 16 de enero de 2016, se encuentra actualmente en La Plata, donde cumple prisión domiciliaria. Desde fines de diciembre está internada en el Hospital San Roque de Gonnet tras sufrir una descompensación. Su médico personal, Jorge Rachid, atribuyó el cuadro a una fuerte desestabilización anímica y a la presión judicial que continúa sobre ella.

La condena de Sala es por 15 años de prisión, ratificada en 2025 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La abogada Alejandra Cejas sostuvo que el equipo jurídico podrá iniciar el trámite de la libertad condicional a partir del próximo 16 de enero, tal como lo establece el artículo N°13 del Código Penal Argentino. El beneficio no es automático y deberá ser evaluado por la Justicia a partir de informes periciales.