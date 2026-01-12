Inicia la nueva medición de la inflación

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Será la última medición con la actual metodología, ante las críticas y ante la postergación desde hace más de un año.

Desde 2024 que se especula el cambio en la forma de medir la inflación, pero el gobierno de Milei presionó su postergación. En este camino, Marco Lavagna, titular del Indec, había señalado que enero de 2026 era el momento más adecuado para lanzar el nuevo índice. El primer dato con la nueva metodología, correspondiente a enero, se publicará el 11 de febrero.

Para el rediseño de la metodología se tomará como referencia la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que reemplazará a la utilizada hasta ahora, correspondiente a 2004-2005.

Uno de los principales cambios será la reorganización de las divisiones, que pasarán de 12 a 13: se incorporará una nueva categoría vinculada a seguros y servicios financieros, hasta ahora incluida dentro de “Bienes y Servicios Varios”.

Además, se modificará la selección de los ítems para reflejar los nuevos hábitos de consumo de la población, que cambiaron notoriamente respecto a 2025. En ese marco, los rubros de alimentos y bebidas (actualmente el de mayor incidencia) y de indumentaria perderán peso relativo, mientras que los servicios pasarán a tener una mayor participación.