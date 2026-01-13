Milei ajustó áreas sensibles y aumentó el gasto en inteligencia

El discurso oficial sobre un Estado ordenado y eficiente contrasta con una ejecución presupuestaria que deja en evidencia prioridades difíciles de justificar. Durante 2025, el Gobierno aumentó de manera significativa los recursos destinados a inteligencia, al tiempo que profundizó recortes en salud, educación, obra pública y desarrollo social.

Según evidenció un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto total del Estado nacional registró una fuerte caída real frente a años anteriores, pero ese recorte no se distribuyó de forma pareja. Mientras la mayoría de los organismos vio reducirse sus partidas, el área de inteligencia mostró un crecimiento que desentona con el deterioro del resto de las políticas públicas.

Salud, ciencia y educación en retroceso

El resultado es un Estado con menos capacidad en funciones esenciales. Hospitales nacionales, organismos sanitarios y programas de prevención sufrieron recortes profundos, afectando la atención directa y áreas estratégicas vinculadas al control sanitario y la investigación.

El ajuste también golpeó al sistema científico y tecnológico. De acuerdo al informe, instituciones dedicadas a la investigación y al desarrollo vieron caer su nivel de ejecución, debilitando capacidades clave para el crecimiento de largo plazo. En educación, varios programas registraron niveles mínimos de financiamiento, con políticas centrales directamente desactivadas.

En el plano social, la reducción de recursos afectó programas vinculados a la niñez, la economía social y la asistencia alimentaria. La contracción presupuestaria deja a amplios sectores con menor cobertura estatal en un contexto económico adverso.

Obra pública paralizada y menos apoyo a las provincias

La obra pública aparece entre los rubros más castigados. El documento advierte que la ejecución en infraestructura vial, urbana y de transporte cayó a niveles históricamente bajos, consolidando la parálisis del sector.

A esto se suma la fuerte reducción de transferencias a provincias y municipios, que limita la capacidad de los gobiernos locales para sostener servicios y obras. El ajuste redefine el rol del Estado con una lógica regresiva, priorizando servicios de inteligencia mientras se desfinancian políticas públicas esenciales.