Milei viajará a Paraguay para firmar el acuerdo Mercosur-UE

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Asunción para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE. El tratado, pactado en 2019, requiere ratificación parlamentaria en cada país miembro.

La ceremonia será encabezada por los cancilleres de los cuatro socios fundadores y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, como anfitrión. Milei regresará en el día y el lunes partirá hacia Davos para asistir al Foro Económico Mundial.