El PJ bonaerense definió criterios para incluir a los últimos afiliados

La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense definió criterios para sumar a los últimos afiliados en el padrón, decisión que deberá contar con la validación de la Justicia Electoral de cara a las internas del 15 de marzo. La medida surgió luego de que el Consejo Provincial aprobara el ingreso de más inscriptos y se pidiera una prórroga para incorporarlos.

La feria judicial de verano complica el trámite, aunque el tribunal de Alejo Ramos Padilla dispuso una guardia para el tratamiento de caso. La Junta, reunida en modalidad mixta, decidió solicitar la apertura de la feria para avalar los cambios. Según fuentes cercanas al espacio político, se incluirán fichas ingresadas hasta el 30 de diciembre de 2025 con una antigüedad mínima de 180 días, lo que busca garantizar transparencia y evitar cuestionamientos posteriores en el proceso interno.

Los dirigentes acordaron un tope de 5% de afiliados por distrito para prevenir “padrones inflados”. En paralelo, distintas tribus peronistas coincidieron en que lo ideal sería presentar una sola lista, aunque aún no hay consenso pleno para llevar adelante la medida.

Entre los posibles candidatos figuran Máximo Kirchner, Verónica Magario, Federico Otermin, Julio Alak, Mariel Fernández y Fernando Gray, quien pese a su enfrentamiento con La Cámpora mostró acercamientos recientes con Kicillof. El cronograma prevé exhibición de padrones desde el 22 de enero y cierre de candidaturas el 8 de febrero, con votación el 15 de marzo y escrutinio al día siguiente. La conducción partidaria confía en que el proceso se desarrolle con reglas claras y que la Justicia acompañe para evitar disputas internas.