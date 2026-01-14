Docentes y estatales rechazaron la oferta salarial del Gobierno bonaerense

El Gobierno de Axel Kicillof mantuvo reuniones paritarias con los gremios docentes del Frente de Unidad Bonaerense (FUDB) y con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En ambas reuniones, la administración bonaerense ofreció un incremento salarial del 1,5% para enero, propuesta que fue rechazada por los representantes de los trabajadores. Tras los encuentros se resolvió pasar a cuarto intermedio y retomar las negociaciones en los próximos días.

Reclamos del Frente de Unidad Docente Bonaerense

En la mesa paritaria, el FUDB insistió en que se contemple una compensación para los meses de noviembre y diciembre, con el fin de cerrar el año en paridad con la inflación. Los dirigentes remarcaron que la propuesta oficial no responde a las necesidades de los trabajadores y que el retroactivo es clave para evitar un desfasaje en los salarios. El último ajuste había sido del 5% en dos tramos, en agosto y octubre, que totalizó una suba del 25,9% en diez meses. Sin embargo, los sindicatos consideran que la nueva oferta no garantiza recomposición ni recuperación del poder adquisitivo.

La postura y demandas de ATE

ATE también rechazó la propuesta y planteó reclamos propios. Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, sostuvo que “es insuficiente” y reclamó un esfuerzo mayor para garantizar la recomposición salarial y recuperar el poder adquisitivo. Además, pidió estabilidad para los trabajadores precarizados, la derogación de la resolución 293 y la discusión de un convenio colectivo que dignifique la tarea estatal. Desde el gremio remarcaron que la negociación debe contemplar la pérdida acumulada y proyectar un esquema que acompañe la inflación prevista para 2026.

Con el rechazo de ambos gremios, el Gobierno provincial deberá reformular su propuesta en los próximos días para evitar un conflicto mayor. Las negociaciones continuarán en cuarto intermedio, con la expectativa de que se logre un acuerdo que permita cerrar la paritaria 2025 en condiciones más favorables para los trabajadores.