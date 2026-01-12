Prevención y atención sanitaria: el Municipio despliega operativos de salud en distintos barrios de La Plata

Con el objetivo de fortalecer la prevención y acercar el sistema de salud a los barrios, la Municipalidad de La Plata llevará adelante nuevas jornadas sanitarias en distintos puntos del partido, con eje en la información, el cuidado comunitario y la atención primaria.

Desde la Secretaría de Salud local informaron que las actividades contemplan charlas informativas sobre hantavirus, acciones enmarcadas en el Plan Municipal de Prevención contra el Dengue, controles integrales de salud para niños y adultos, vacunación y asesoramiento para el completamiento de planillas de ANSES.

El cronograma se desarrollará en barrios como Tolosa, San Carlos, Gonnet, Olmos, Villa Elisa, Villa Elvira, Abasto, San Lorenzo y el Casco Urbano, priorizando el acceso a la salud pública y la detección temprana de posibles problemáticas sanitarias.

En paralelo, el Municipio continúa aplicando de manera regular en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) las vacunas del calendario nacional, además de dosis antigripales, contra el sarampión y el covid-19. En las últimas semanas, también se sumó la vacuna contra el dengue, reforzando las estrategias de prevención frente a enfermedades estacionales.

Martes 13 de enero

CAPS N° 27 - 526 entre 24 y 25, Tolosa (de 8.30 a 10)

Charla sobre síntomas, cuidados y prevención del hantavirus y sobre cómo actuar frente a la presencia de roedores.

CAPS N° 33 - 520 y 142, San Carlos (de 9 a 10)

Charla de prevención del hantavirus con hincapié en las características de la enfermedad, los modos de transmisión, los cuidados y recomendaciones ante la presencia de roedores.

Miércoles 14 de enero

CAPS N° 18 - 45 entre 187 y 187 bis, Lisandro Olmos (de 9 a 10)

Charla de prevención del hantavirus con hincapié en las características de la enfermedad, los modos de transmisión, los cuidados y recomendaciones ante la presencia de roedores.

6 y 76, Villa Elvira (desde las 9.30)

Visitas casa por casa enmarcadas en el Plan Municipal de Prevención contra el Dengue a cargo de personal del CAPS N° 7 para informar a los vecinos sobre la enfermedad y hacer una búsqueda activa de casos de febriles.

CAPS N° 32 - 510 entre 30 y 31, Manuel B. Gonnet (de 9 a 12)

Charlas de prevención sobre hantavirus y dengue con recomendaciones sobre cómo actuar ante la presencia de roedores y del mosquito Aedes aegypti, información sobre síntomas y difusión de cuidados de ambas enfermedades.

Plaza Elvira Sotes - 1 y 83, Villa Elvira (de 11 a 12)

Charla sobre síntomas, cuidados y prevención del hantavirus y sobre cómo actuar frente a la presencia de roedores destinada a los trabajadores de las delegaciones comunales y abierta a la comunidad en general.

Jueves 15 de enero

Delegación de Villa Elisa - Camino Centenario y 43 (de 7 a 8)

Charla de prevención sobre hantavirus a cargo de personal del CAPS N° 4 y del área de Epidemiología en la que se abordarán las formas de transmisión, los principales síntomas y las especies de roedores que pueden transmitir la enfermedad. La actividad estará destinada a trabajadores municipales encargados de las tareas de limpieza y recolección de residuos en la localidad.

Plaza España – 7 y 66, casco urbano (desde las 9.30)

Entrega de folletería informativa, distribución de repelentes y visitas puerta a puerta como parte del Plan Municipal de Prevención contra el Dengue.

UTT - 197 entre 32 y 38, Abasto (de 9.30 a 13)

Controles de salud para niños/as y adultos, completamiento de planillas de Anses y aplicación de vacunas.

Viernes 16 de enero

UTT - 197 entre 32 y 38, Abasto (de 9.30 a 13)

Controles de salud para niños/as y adultos, completamiento de planillas de Anses y aplicación de vacunas.

Sábado 17 de enero

Comedor 3 de Abril - 18 entre 609 y 610, Altos de San Lorenzo (de 14 a 15)

Charla sobre síntomas, cuidados y prevención del hantavirus y sobre cómo actuar frente a la presencia de roedores