Violento robo en patota a un joven en el Bosque

Un joven estudiante de nuestra ciudad sufrió un violento asalto mientras paseaba por el Paseo del Bosque, donde fue interceptado por una patota que le propinó una verdadera paliza. Tras el salvaje atraco, los ladrones escaparon con rumbo desconocido, mientras que la víctima quedó con algunas heridas a raíz del feroz ataque.

Según la información que trascendió, el chico de 22 años caminaba por la avenida Centenario con dirección hacia la avenida 60, cuando de pronto fue rodeado por ocho personas, entre hombres y mujeres, que se abalanzaron sobre él. Uno de ellos extrajo un arma de fuego con la cual lo amenazó y le exigió que les entregara todas sus pertenencias.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado por los voceros abocados al caso, uno de los integrantes de la banda delictiva trataba de calmar a su cómplice para que el damnificado acceda sin problemas a darles todos los elementos de valor que llevaba consigo. Sin embargo, de un momento para el otro la situación se desmadró por completo y procedieron con una cobarde agresión.

Mientras otro de los hampones exhibía una cuchilla de manera intimidante, los otros malvivientes empezaron a propinarle todo tipo de trompadas y patadas; incluso el que estaba armado le pegó varios culatazos en distintas partes del cuerpo. Toda la secuencia duró unos pocos minutos, pero estuvo cargada de pura maldad como suelen ser los últimos episodios de inseguridad en toda la región.

Escaparon y son buscados

Los ladrones le golpearon en la espalda, la nuca, la cabeza y los pies, hasta que finalmente lo despojaron todas sus pertenencias. El botín con el que se alzaron los delincuentes estaba compuesto, entre otras cosas, por el teléfono celular del joven, un anillo de oro y un llavero en el cual tenía las llaves que pertenecen a su domicilio.

Con los objetos de valor en su poder, la patota se retiró de lugar metiéndose nuevamente en la profundidad del bosque, sin ser identificados para luego darse a la fuga. Hasta el momento poco se sabe sobre el paradero de los sospechosos que actuaron bajo la modalidad del robo piraña y no se descarta que hayan protagonizado otros episodios de esta misma naturaleza.

En tanto, entre los vecinos de la zona y los que suelen visitar el bosque para pasear, crece la preocupación ante este tipo de asaltos debido al temor de que se transforme en una nueva ola de ataques bajo estas características. Estos atracos se han registrado durante las últimas horas de la tarde y entrando la noche, por lo que pidieron que se incrementen los controles policiales.