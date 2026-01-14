Dos heridos tras un impactante choque entre un micro y un camión

Dos personas resultaron gravemente heridas luego de una impactante colisión entre un micro de larga distancia y un camión jaula. Como consecuencia del impacto, las víctimas tuvieron que ser trasladadas hasta un centro de salud donde quedaron alojadas.

El accidente de tránsito se registró en horas de la noche, en el kilómetro 77 de la Panamericana, a la altura de la ciudad de Campana, cuando el ómnibus que había salido desde la Ciudad de Buenos Aires y se dirigía a la provincia de Salta, fue embestido desde atrás por un camión marca Mercedes Benz Blu Teck.

En el micro viajaban 25 personas y, según los datos aportados por los voceros abocados al caso, una mujer de 37 años que iba a bordo de la unidad y el conductor del camión debieron ser llevados de urgencias hasta el hospital más cercano debido a los politraumatismos que presentaba. En tanto que, el chofer del colectivo y el resto de los pasajeros resultaron ilesos.

A raíz del operativo policial que llevo a cabo en el lugar los hechos, los carriles medio y lento de la Ruta 9 quedaron obstruidos durante varias horas, por lo que la circulación quedó habilitada únicamente por el carril rápido. Entre otras tareas, rescataron a las víctimas y las asistieron en el lugar, ya que, afortunadamente, la gran mayoría de ellas no requirieron ningún traslada a un centro de salud.

En tanto que, en el lugar intervino personal de la Comisaría de Campana, mientras que la causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº2 de esa ciudad. En ese marco, se trabaja para tratar de determinar cuáles fueron las causas del siniestro que bien pudo terminar en una verdadera tragedia.